الحكومة تصف خطة شركة كوريل للتعيينات الإضافية بأنها تتجاوز الحد

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مع إطلاق عمال السكك الحديدية النقابيين في كوريا الجنوبية إضرابًا عامًّا للمطالبة بظروف عمل أفضل، بما في ذلك توظيف الآلاف من العمال، أصرت الحكومة على أنها لن توافق على أي تعيينات إضافية ما لم يتم تقديم أسباب معقولة.ونقل النائب الثاني لوزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم كيونغ ووك" موقف الحكومة أمس الأربعاء، خلال اجتماع مع المديرين التنفيذيين لمؤسسة السكك الحديدية الكورية (كوريل) في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ".وكانت إدارة الشركة ونقابة العمال قد اتفقوا من حيث المبدأ على تعيين عمالة إضافية، لكنهم اختلفوا في المستوى المطلوب، حيث تطالب النقابة بتعيين حوالي 4600 موظف جديد، أو ما يمثِّل أكثر من ضعف العدد الذي أعلنت الإدارة استعدادها لتوظيفه.وقال نائب الوزير "كيم" إنه حتى خطة التوظيف التي طرحتها الإدارة تتجاوز الحد، مضيفًا أنها ستزيد العجز السنوي للشركة من 90 مليار وون في العام الماضي إلى 300 مليار وون كل عام.وقال "كيم" إن تعيين عدد كبير من الموظفين ستزيد العبء على المواطنين، وحث الجانبين على اتخاذ تدابير لرفع إنتاجية العمل وكفاءته، قبل المطالبة بتعيينات إضافية.