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قال الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" أمس الأربعاء إن نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هوي" ينبغي أن تكون نظيرته في مفاوضات نزع السلاح النووي في المستقبل.ووفقًا لرويترز، أدلى "بيغون" بتصريحاته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلال جلسة تأكيد ترشيحه لمنصب نائب وزير الخارجية، وسيحتفظ "بيغون" بملف كوريا الشمالية حتى إذا تم تأكيد منصبه الجديد.وقال "بيغون" أثناء الجلسة إن الشخص الذي يحتاج إلى التفاوض معه هي تشيه، مضيفًا أنها تتمتع بثقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأضاف "بيغون" أن الباب ما زال مفتوحًا ولكن يجب على الكوريين الشماليين ألا يفوتوا هذه الفرصة، وحثهم على "اغتنام الفرصة".وقال المرشح إنه يعتقد أن ترقيته ستساعده في عملية التفاوض، من خلال زيادة أولوية القضايا الكورية الشمالية.