الإضراب العام لعمال السكك الحديدية يدخل اليوم الثاني

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دخل الإضراب العام لعمال السكك الحديدية النقابيين يومه الثاني، مما أدى إلى إزعاج الركاب في ساعات الذروة.وتقوم الحكومة وشركة كوريل بتنفيذ تدابير النقل الطارئة لتقليل الاضطرابات في عمليات القطارات.وتخطط الشركة للحفاظ على معدل تشغيل القطارات عند نسبة 74.9% خلال الإضراب الذي بدأ أمس الأربعاء ويستمر إلى أجل غير مسمى.وستعمل الشركة على تعبئة العمال البديلين للحفاظ على معدل تشغيل القطارات بين المدن عند مستوى 92.5% خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الخميس، و84.2% خلال ساعة الذروة المسائية.وفي اليوم الأول للإضراب، كانت قطارات المترو بين المدن تعمل بنسبة 86% من المعدل المعتاد، بينما كانت قطارات "KTX" السريعة تعمل بنسبة 73%. وتراجع معدل تشغيل قطارات الشحن إلى 34.7%.وقالت الشركة إنه اعتبارًا من الساعة 4 مساء الأربعاء شارك 27.4% أو أكثر من 4300 عامل في الإضراب.