انتخاب كوريا الجنوبية لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للمرة الرابعة

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تم انتخاب كوريا الجنوبية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة الرابعة على التوالي.وقالت وزارة الخارجية اليوم الخميس إن الاختيار تم خلال المؤتمر العام الأربعين لليونسكو في باريس أمس الأربعاء، وتمتد عضوية المجلس التنفيذي من 2019 إلى 2023.وباستثناء الفترة بين عامي 2003 و2007، فقد ظلت كوريا الجنوبية تحتفظ بعضوية المجلس منذ عام 1987.وقال مسؤول بالوزارة إن سيول بصفتها عضوًا في المجلس التنفيذي للسنوات الأربع القادمة فسوف تشارك بنشاط في المنظمة، وتبذل جهودها للمساعدة في تحقيق أهدافها المتمثلة في السلام العالمي والازدهار المشترك للبشرية.