مساعد رئاسي كبير يقوم بزيارة سرية إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء صلاحية الاتفاق العسكري مع اليابان

Photo : YONHAP News

أفادت الأنباء بقيام مساعد رئاسي رفيع المستوى بزيارة لم يُكشف عنها سابقًا إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، قبل انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان.وقد غادر "كيم هيون تشونغ" نائب رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية إلى واشنطن يوم الاثنين وعاد أمس الأربعاء، ويقال إنه التقى مع مسؤولين في البيت الأبيض.ومع انتهاء الاتفاقية الاستخباراتية غدًا الجمعة، يعتقد أن سيول بذلت جهودًا دبلوماسية أخيرة لشرح موقف سيول المتمثل في عدم قدرتها على تجديد الاتفاق دون تغير تصرفات اليابان تجاه القيود التجارية الأخيرة ضد كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يقوم "كيم" بالإبلاغ عن نتائج رحلته إلى الرئيس "مون جيه إين" ويشارك التفاصيل خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.