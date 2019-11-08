زعيم الحزب المعارض الرئيسي يضرب عن الطعام

Photo : YONHAP News

أعلن "هوانغ كيو آن" زعيم حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي أمس الأربعاء بدءه تنفيذ إضراب عن الطعام أمام مقر الرئاسة الكورية، منددا بالحكومة الكورية الحالية لفشلها الكامل وفق تقديره في إدارة الشؤون الوطنية وقال إنه سينفذ الإضراب دون حدود زمنية.كما طالب الرئيس "مون جيه إين" بسحب إلغاء الاتفاقية الكورية اليابانية لتبادل المعلومات العسكرية وسحب نظام التمثيل النسبي البرلماني المرتبط والتخلي عن قانون إنشاء جهاز للتحقيق مع كبار الموظفين الحكوميين.كما أعرب عن استعداده للتخلي عن أي مسؤولية، من أجل تحقيق الإصلاح والتجديد.وفي ردها على خطوة الإضراب، انتقد عدد من الأحزاب الأخرى هذه الخطوة حيث قال الحزب الديمقراطي الحاكم إن الإضراب عن الطعام، يضر بالشعب، مطالبا إياه بالتعاون، من أجل إحراز إنجازات خلال انعقاد الدورة العشرين للبرلمان. أما حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير فقد وصف إضراب الجوع الذي نفذه زعيم حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، بالسعي إلى حل أزمته المتعلقة برئاسة الحزب مستغلا في ذلك أخطاء الحكومة.