وقف تشغيل محطات الكهرباء بالفحم إلى أقصى حد خلال هذا الشتاء

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صرح "سونغ يون مو" وزير الصناعة والتجارة والطاقة بأن الحكومة ستتوقف عن تشغيل محطات توليد الكهرباء بالفحم إلى أبعد الحدود الممكنة في هذا الشتاء، كما ستنفذ نظاما لتقييد إنتاج الطاقة الحرارية بنسبة ثمانين بالمائة.جاءت تصريحات الوزير قبل حلول فترة التعامل مع فترة توفير الطاقة خلال موسم الشتاء التي ستبدأ في الأول من شهر ديسمبر القادم، وستنتهي في التاسع والعشرين من شهر فبراير من العام القادم.وسيتم تنفيذ هذه الخطوة في إطار خطة للتعامل مع كثافة الغبار الناعم، كانت الحكومة قد أعلنت عنها في الأول من هذا الشهر.ويذكر أن خفض توليد الطاقة بالفحم خلال فترة التعامل مع تزايد استهلاك الطاقة في موسم الشتاء، يعتمد لأول مرة في البلاد.وأكد الوزير "سونغ" على أنه من المهم للغاية الإعداد الدقيق والإدارة المحكمة من أجل توفير الكهرباء بشكل طبيعي رغم خفض توليد الكهرباء بالفحم.كما أضاف أن انبعاثات الغبار الناعم الناتجة عن توليد الكهرباء بالفحم ظلت تستمر في الانخفاض بفعل التنفيذ الفعال للسياسات ذات الصلة منذ انطلاق عمل الحكومة الحالية. وطلب تنفيذ هذه الخطة بشكل كامل ودقيق واستباقي للتعامل مع انتشار الغبار الناعم في موسم الشتاء.