ضخ 180 مليار وون في مجالات المواد وقطع الغيار والأجهزة

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فازت أربعة مشروعات للتعاون بين شركات الطلب والعرض في المواد وقطع الغيار والأجهزة بمواقفة حكومية كأول دفعة من المشروعات التجريبية في هذا المجال.وعقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأربعاء الاجتماع الثاني للجنة القوى التنافسية في القطاعات الثلاثة تحت رئاسة "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية والإستراتيجية في معهد "يولتشون" للأبحاث التقنية في مدينة أنسان بمقاطعة كيونغ كي حيث أعلنت موافقتها لأول مرة على تنفيذ مشروعات التعاون الأربعة المتعلقة بالمواد وقطع الغيار والأجهزة الرئيسية في قطاع أشباه الموصلات والسيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.ومن المتوقع أن يشارك في تلك المشروعات كل من شركات الطلب والعرض من أجل التعاون في جميع المراحل بدءا بالتطوير التقني وصولا إلى عملية التسويق.وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الكورية تستورد من الخارج أكثر من 90 % من المواد في صنع هذه المنتجات، مما يشير إلى أن التوطين التكنولوجي بات أمرا ملحا.