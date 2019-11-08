رفع الستار عن برج درجات الحرارة من الحب أمس

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قامت الجمعية الخيرية للرفاهية الاجتماعية "ثمار الحب" برفع الستار عن "برج درجات الحرارة من الحب" في ساحة "كوانغ هوا مون" بسيول بعد ظهر أمس الأربعاء وأطلقت حملة لتقاسم الأمل لعام 2020، من أجل مساعدة المحتاجين من الجيران خلال فترة نهاية العام وبداية العام الجديد.ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملة حتى يوم 31 من شهر يناير من العام القادم، مستهدفة جمع 425 مليارا و700 مليون وون من التبرعات المالية.وتجدر الإشارة إلى أن درجة حرارة البرج ترتفع بدرجة مئوية واحدة في كل مرة يتم فيها جمع 1% من قيمة المبلغ المستهدف، أي 4 مليارات و257 مليون وون لتبلغ مائة درجة مئوية مع استكمال تجميع كامل المبلغ المرغوب.ويمكن لأي شخص يرغب في المشاركة في هذه الحملة وضع تبرعات في صناديق جمع ثمار الحب المتوفرة بمحطات مترو الأنفاق والمصارف إلى جانب البرامج الحية للهيئات التلفزيونية الأرضية الرئيسية.ومن المتوقع أن تستخدم التبرعات المالية في دعم أنشطة مختلف شبكات الأمان الاجتماعي.