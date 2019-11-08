الحكومة تعمل على تعزيز العدالة والتكافؤ في نظام الخدمة العسكرية البديلة

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قررت الحكومة الكورية تعزيز العدالة والتكافؤ في تطبيق نظام الخدمة العسكرية البديلة على شرط الحفاظ على مستواه الحالي في مجالي الفن والرياضة بعد أن أثير جدل حول مدى تطبيق النظام بشكل منصف.وعقدت الحكومة اليوم الخميس اجتماعا لمتابعة وتعديل وتنسيق الشؤون الوطنية الراهنة حيث قررت خطة لتحسين النظام ذي الصلة.وخلصت الحكومة في المقام الأول إلى ضرورة الحفاظ على النظام الحالي في مجالي الفن والرياضة من أجل تحفيز الروح المعنوية للشعب ورفع مستوى الهيبة الوطنية.وشرحت أن عدد الأفراد الذين تمت تبعئتهم لفائدة الخدمة العسكرية البديلة ليس كبيرا، مما يقلص من القدرة على ضمان المصادر العسكرية.وفي مجال الرياضة، قررت الحكومة تعزيز العدالة من خلال توضيح طرق ومعايير اختيار لاعبي المنتخبات الوطنية والكشف عن البيانات ذات الصلة.أما بالنسبة للرياضات الجماعية، فقد قررت الحكومة منح أهلية التمتع بالنظام لجميع لاعبي الفرق الفائزة من خلال تسليمهم ميدالية، حتى في حال عدم مشاركتهم في المباريات بصورة فعلية.وقررت الحكومة في المقابل رفض طلب إدراج بعض الفنانين في مجال الثقافة الشعبية ممن ساهموا في تعزيز مكانة كوريا على الساحة الدولية، بمن فيهم فرقة "بي تي إس"، في قائمة المستفيدين من هذا النظام.