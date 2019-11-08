دبلوماسية كورية شمالية تحذر من عدم التفاوض مستقبلا بشأن القضية النووية

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قالت "تشيه سون هي" نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية التي تزور روسيا حاليا إنها تعتقد أن مناقشة القضية النووية سيتم استبعادها عن موائد المفاوضات المستقبلية.وعقدت "تشيه" مباحثات مع وزير الخارجية الروسي "لافروف" أمس الأربعاء في مقر الوزارة الروسية. وردا على سؤال عن وجود رسالة تنقلها إلى الجانب الأمريكي، قالت إنها تعتقد بأن مناقشة القضية النووية قد سقطت من موائد المفاوضات.كما أكدت مرة أخرى على ضرورة تخلي الولايات المتحدة عن السياسات المعادية لكوريا الشمالية. وأضافت أنه يمكن مناقشة القضية النووية مستقبلا بناء على هذا الشرط فقط .وحول سؤال عن إمكانية عقد مباحثات قمة محتملة بين واشنطن وبيونغ يانغ، اكتفت بالقول بأنها ليست في موقع للحديث عن هذا الموضوع مشيرة إلى أنها مسألة يحسمها زعيما البلدين، لكنها نفت إمكانية عقد مباحثات القمة إذا استمرت الإدارة الأمريكية في تنفيذ السياسة المعادية لبيونغ يانغ.كما نفت المسؤولة الكورية الشمالية من جهة أخرى وجود إتصالات مع الجانب الأمريكي في أثناء فترة زيارتها لروسيا.وحول محتوى المباحثات مع روسيا، قالت تشيه إنها تناولت أفكارا مهمة حول علاقات التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو ولم تتناول المفاوضات بين الشمال والولايات المتحدة.