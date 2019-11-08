كيم جونغ أون يرفض دعوة لحضور قمة الآسيان في بوسان

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رفض الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" دعوة الرئيس مون جي إن إلى حضور قمة خاصة مع اتحاد جنوب شرق آسيا "الآسيان" في بوسان الأسبوع المقبل.وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية اليوم الخميس إن بيونغ يانغ تشعر بالامتنان للصدق الذي تعكسه دعوة "مون" في الخامس من نوفمبر، لكنها لم تجد أي سبب لحضور "كيم" قمة بوسان.وأضافت الوكالة أن بيونغ يانغ تتفهم تماما جهود "مون" لإيجاد فرصة جديدة لكسر الجمود في العلاقات بين الكوريتين وكشفت أن سيول طلبت مرارا إيفاد مبعوث خاص للشمال إذا لم يتمكن الزعيم "كيم" من الحضور.من جهة أخرى اتهمت وسائل الإعلام الحكومية كوريا الجنوبية بالاعتماد على قوى خارجية، في إشارة واضحة إلى زيارة وزير التوحيد الكوري الجنوبي للولايات المتحدة في محاولة لمعالجة القضايا العالقة بين الكوريتين.وقالت الوكالة إن الشمال وفر أجواء ملائمة للتعاون والوفاق بين الكوريتين مضيفة أن سيول مخطئة للغاية إذا اعتقدت أنه بإمكانها حل الوضع بسهولة عن طريق إرسال مجرد ورقة دعوة الى الزعيم "كيم جونغ أون"