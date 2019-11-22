نقابة عمال كوريل تنتقد استخدام المجندين العسكريين أثناء الإضراب

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اتهم عمال السكك الحديدية في كوريا الجنوبية، المضربون عن العمل من أجل تحسين ظروف العمل، وزراء النقل والدفاع بإساءة استخدام السلطة، لتعبئة الأفراد والمجندين العسكريين واستخدامهم كعمال بديلين.وبعد توجيه الاتهامات الجنائية للوزراء في مكتب المدعي العام لمقاطعة سيول المركزية أمس الخميس، قالت نقابة العمال في مؤسسة السكك الحديدية إن الوزراء انتهكوا قوانين العمل، عن طريق الاستعانة بالجيش في إضراب قانوني.ومن جانبها دفعت إدارة كوريل هذا الاتهام، مشيرة إلى قرار المحكمة خلال الإضراب العام السابق للنقابة في عام 2016، وقالوا إنه ليس أمامهم خيار آخر سوى الاستعانة بالمجندين العسكريين لتقليل انزعاج الركاب.وقبل بدء الإضراب إلى أجل غير مسمى أمس الأربعاء، أعلنت وزارة النقل عن خطتها لتعبئة أكثر من 130 مهندسًا عسكريًّا للعمل مؤقتًا في شركة كوريل.