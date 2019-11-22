مؤيدو الكتلة المحافظة يفضون اعتصامهم بالقرب من قصر دوكسوكونغ

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قام مؤيدو الكتلة المحافظة في كوريا الجنوبية بفض اعتصامهم الذي استمر لمدة شهور كقاعدة أساسية للتجمعات والمسيرات ضد الحكومة والجماعات العمالية.ووفقًا لحكومة سيول، فقد بدأت مجموعة "تيه غوك كي" المحافظة في تفكيك البناءات المؤقتة بالقرب من البوابة الرئيسية لقصر "دوك سو" الملكي في وسط سيول في الساعة العاشرة صباح الأمس الخميس. وقد قام مكتب حي "جونغ" بإنشاء 15 من أواني الزهور الضخمة حتى لا تعيد المجموعة وضع بناءات مماثلة في المستقبل.ومنذ يوليو من العام الماضي، أنشأت المجموعة ما يصل إلى 4 خيام في الموقع، على غرار بناء مماثل قامت ببنائه نقابة عمال السيارات، وقد أزالت تلك النقابة بناءها في سبتمبر من العام الماضي.