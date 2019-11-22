محادثة هاتفية بين وزيرة الخارجية ونظيرها الأمريكي

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عقد وزيرا الخارجية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات هاتفية في وقت متأخر من أمس الخميس، لمناقشة الانتهاء الوشيك لاتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو، وغيرها من القضايا.وذكرت وزارة الخارجية أن الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، وتقاسم التكاليف الدفاعية بين سيول وواشنطن.وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الوثيقة حول مختلف القضايا على كل المستويات، وعلى الحاجة إلى اللقاء شخصيا في وقت مبكر، لإجراء مناقشات متعمقة والعمل على تنسيق جدول زمني.وتأتي المحادثة الهاتفية حيث من المقرر أن ينتهي سريان الاتفاقية مع اليابان اليوم الجمعة في منتصف الليل.