وزير الدفاع الأمريكي يدعو إلى تصرف قيادي من كوريا الجنوبية واليابان

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قال وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبير" أمس الخميس إن حل النزاعات بين كوريا الجنوبية واليابان يتطلب أفعالًا قيادية من كلا البلدين، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لدفع ذلك إلى الأمام.أدلى "إسبر" بهذه التصريحات للصحفيين قبل مغادرته فيتنام، في إشارة واضحة إلى اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو التي تنتهي صلاحيتها اليوم الجمعة.ووفقًا للبنتاغون، قال وزير الدفاع إنه بينما يتفهم الجذور التاريخية للاحتكاك بين الحليفين فإنه هناك مخاوف أكبر تتعلق بكوريا الشمالية والصين.وفيما يتعلق بمفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع، أكد "إسبر" أنه ليس "من غير المعقول" أن تطالب الولايات المتحدة من الدول التي تستطيع المساهمة أكثر زيادة حصتها من تكاليف الدفاع المرتبطة بالوجود الأمريكي في أرضها.