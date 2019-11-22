خدمات السكك الحديدية معطلة لليوم الثالث مع استمرار الإضراب

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يتوقع تعطل خدمات السكك الحديدية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مع استمرار العمال في الإضراب العام لليوم الثالث.وقالت شركة كوريا للسكك الحديدية (كوريل) إنها تخطط للحفاظ على معدل تشغيل القطارات السريعة عند مستوى 69%، حيث سيتم تشغيل 219 قطارًا اليوم الجمعة.ومع ذلك، فلا يتوقع تجنب حدوث اضطرابات في عمليات القطارات، نظرًا لعدم تشغيل ما يصل إلى 100 قطار اليوم.وسيكون معدل تشغيل قطارات "سيه ماؤول" و"موكونغ هوا" الأدنى عند نسبة 57% و62% على التوالي، وستعمل قطارات مترو الأنفاق بين المدن في منطقة العاصمة بنسبة 82%.وستكون خدمات الشحن الأكثر تأثرًا، حيث ستعمل بنسبة 31% فقط مقارنة بالمستويات المعتادة.ونظرًا لأنه من المقرر إجراء المقابلات والاختبارات اليوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع في الكليات الكبرى كجزء من امتحان القبول الجامعي السنوي، يُنصح المتقدمون بالاطلاع على أي تغييرات في عمليات القطارات.