منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعات النمو إلى 2% لعام 2019

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خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس توقعاتها للنمو في كوريا الجنوبية هذا العام إلى 2%، وسط التباطؤ في التجارة العالمية.وفي أحدث تقرير اقتصادي للمنظمة، خفضت توقعاتها للنمو في البلاد بمقدار عُشْر نقطة مئوية، عن توقعها السابق في سبتمبر البالغ 2.1%.وقال التقرير إن الاقتصاد الكوري الجنوبي يُتوقَّع أن ينمو بمعدل 2.3% في عام 2020، دون تغيير للتوقعات السابقة.وقالت المنظمة إن النمو الاقتصادي سيظل ضعيفًا، حيث يؤدي التباطؤ العالمي والتوترات التجارية إلى عرقلة الصادرات، في ظل حالة عدم اليقين العالية في الاستثمار.ورحبت المنظمة بالميزانية التكميلية للبلاد لهذا العام والسياسات المالية التوسعية للعام المقبل، لكنها حذرت من خطر استمرار الإنفاق المالي دون وجود مصدر دخل قوي في مواجهة شيخوخة السكان السريعة والطلب المتزايد على الخدمات الاجتماعية.