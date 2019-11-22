الأحزاب السياسية توافق على إجراء مفاوضات حول مشروعات قوانين المسار السريع

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وافقت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية، في المعسكر الحاكم والمعارض، باستثناء حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، على إبرام اتفاق بشأن تفاصيل مشروعات قوانين الإصلاح، التي تم تعيينها للمسار السريع.وتوصل رؤساء الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة إلى الاتفاق خلال اجتماع عقد أمس الخميس برئاسة رئيس الجمعية الوطنية "مون هي سانغ". ولم يحضر رئيس حزب كوريا الحرة "هوانغ كيو آن" الحدث، مشيرًا إلى إضرابه المستمر عن الطعام ضد الحكومة.وبعد الاجتماع، أخبر رئيس حزب الديمقراطية والسلام "تشونغ دونغ يونغ" الصحفيين أنهم ما زالوا يريدون التوصل إلى اتفاق خماسي بشأن مشروعات قوانين المسار السريع، بما في ذلك حزب كوريا الحرة، ولكن إذا رفض الحزب المحافظ فسوف تحاول الأحزاب الأربعة التوصل إلى اتفاقهم الخاص.