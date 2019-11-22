وزير العدل السابق يلتزم الصمت في الجولة الثانية من الاستجواب

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تم استجواب وزير العدل السابق "تشو كوك" لأكثر من 9 ساعات أمس الخميس، بسبب المخالفات المزعومة المتعلقة به وبأسرته.وبدأ مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية استجواب "تشو" في الساعة 9:30 من صباح أمس الخميس، في محاولة للكشف عن أي صلات بينه وبين المخالفات المزعومة التي ارتكبتها زوجته "تشونغ كيونغ شيم" وغيرها من المخالفات. وقال الادعاء إن "تشو" عاد إلى منزله بعد استجوابه في حوالي الساعة السابعة مساءً.وبحسب ما ورد فقد التزم "تشو" بحقه في الصمت أثناء الاستجواب، كما فعل في أول استجواب تم معه الأسبوع الماضي.وقد تم استجواب الوزير السابق حول المنحة المشكوك فيها التي تلقتها ابنته في كلية الطب، وكذلك شهادة التدريب التي حصلت عليها دون استحقاق.وتم استجواب الوزير أيضًا في الدعاوى القضائية المزيفة التي تتضمن مدرسة خاصة كانت تديرها عائلته.وقال مسؤول في النيابة العامة إنه هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق مع الوزير السابق.