مكتب الرئاسة يعرب عن أسفه لرفض كيم جونغ أون دعوة لزيارة كوريا الجنوبية

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أعرب مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية عن أسفه لرفض الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" دعوة وجهها إليه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لحضور قمة خاصة مع اتحاد جنوب شرق آسيا "الآسيان" في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية الأسبوع القادم.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة "كو مين جونغ" في موجز صحفي مكتوب أمس الخميس إن الزعيم "كيم" أضاع فرصة نادرة لحضور القمة التي ستجمع رؤساء الدول العشر الأعضاء في الآسيان مع الرئيس "مون".وأضافت أن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية قد بعث برسالة شكر لكوريا الشمالية يوم الخامس من شهر نوفمبر الجاري، ردا على رسالة التعزية التي أرسلها الزعيم "كيم جونغ أون" في وفاة والدة الرئيس "مون جيه إين".وقالت إن مكتب الرئاسة قد أعرب في هذه الرسالة عن اعتقاده بأن حضور الزعيم "كيم" القمة الخاصة بين كوريا والآسيان، سيساعد على الحصول على دعم المجتمع الدولي للجهود المشتركة المبذولة لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وأكدت المتحدثة "كو" على ضرورة إجراء لقاءات بين زعيمي الكوريتين كلما كان ذلك ممكنا ضمن الجهود الرامية لحشد الدعم الدولي للتعاون بين الكوريتين وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.