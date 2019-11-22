الرئيس الكوري يزور مصنعا للمادة الأساسية لإنتاج أشباه الموصلات

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة بزيارة لمصنع رقائق السليكون التي تعد المادة الأساسية لإنتاج أشباه الموصلات، معلنا بذلك عزمه القوي على تعزيز القوى التنافسية لصناعات المواد وقطع الغيار والأجهزة.وخلال هذه الزيارة حضر الرئيس "مون" حفل افتتاح المصنع الثاني لشركة "إم إي إم سي كوريا" المتخصصة في إنتاج رقائق السليكون والذي عقد اليوم في مدينة "تشون آن" بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، وتعهد بتقديم دعم حكومي لصناعات المواد وقطع الغيار والأجهزة.كما حضر الحفل وزير الصناعة والتجارة والطاقة، ووزير العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، ووزيرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة، بالإضافة إلى حوالي 100 من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين وممثلي الشركات ذات الصلة بصناعة أشباه الموصلات.وكان الرئيس "مون" قد أكد على أهمية تعزيز الهيكلة الاقتصادية للبلاد من خلال زياراته لبعض الشركات المنتجة للمواد الأساسية المستخدمة في صنع أشباه الموصلات وقطع غيار الإنسان الآلي، وترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء في المعهد الكوري لأبحاث العلوم والتكنولوجيا، وذلك بعد أن فرضت اليابان قيودا على التصدير لكوريا الجنوبية.وقال الرئيس "مون" في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح إن الحكومة ستقوم بشق الطريق لإنشاء نظام نموذجي للتعاون بين الشركات الكورية المتخصصة في إنتاج المواد وقطع الغيار والأجهزة من خلال لجنة القوى التنافسية التي تم تشكيلها في شهر أكتوبر الماضي .