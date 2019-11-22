احتمال ضمان المرونة لأنشطة نجوم الكيبوب غير المؤدين للخدمة العسكرية

Photo : KBS News

قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية إنها تناقش مع الوزارات ذات الصلة إمكانية ضمان المرونة للأنشطة التي يمارسها نجوم الكيبوب الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، بمن فيهم أعضاء فرقة "بي تي إس"، خارج البلاد.وبموجب خطة الوزارة، سيتم إصدار سماح لنجوم الكيبوب الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية وتتراوح أعمارهم بين 25 عاما و27 عاما، بتمديد مدة صلاحية جوازات سفرهم من عام واحد حاليا إلى ثلاث سنوات.كما سيتم تمديد الفترة المسموح بها لأولئك النجوم الشباب الذين تقل أعمارهم عن 27 عاما بالإقامة في الخارج، من 6 أشهر إلى 9 أشهر متتالية، على شرط أن تقتصر تلك الإقامة على ممارسة أنشطتهم الترويجية.وينص القانون الحالي على السماح بالإقامة في الخارج لمدة ستة أشهر متتالية، والسفر خمس مرات للخارج كحد أقصى لغير المؤدين لخدمتهم العسكرية، ممن تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و27 عاما.