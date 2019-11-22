سيول تواصل مباحثات مع طوكيو بشأن تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية

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وسط اقتراب موعد إنتهاء صلاحية اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان، وهو منتصف ليل الغد السبت، قال مكتب الرئاسة الكورية إن الحكومة تواصل مباحثات مع الجانب الياباني حول إمكانية تجديد الاتفاقية.وأضاف المكتب أن الرئيس الكوري "مون جيه إين" لا يزال لديه عزم على بذل الجهود حتى اللحظة الأخيرة، للتوصل إلى اتفاق مع اليابان.ومن جانبها، أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" مكالمة هاتفية مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" مساء أمس الخميس، وتبادلت معه الآراء حول القضية المتعلقة بالاتفاقية العسكرية.ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إنهاء الاتفاقية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي سيعقد اليوم الجمعة، بناء على نتائج المباحثات الجارية بين البلدين.وقال بعض المراقبين إن الكفة ترجح إنهاء العمل بالاتفاقية نظرا لعدم حدوث تغيير في الموقف الياباني فيما يتعلق بقيودها التجارية ضد كوريا الجنوبية.لكن البعض الأخر توقع أن تتمكن كوريا والولايات المتحدة واليابان من إيجاد حل لهذه القضية من خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي افتتح اليوم الجمعة في ناغويا باليابان.ومن المحتمل أن تتوجه وزيرة الخارجية الكورية "كانغ" إلى اليابان اليوم بناء على نتائج اجتماع مجلس الأمن القومي.