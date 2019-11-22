تباين مواقف الدوائر السياسية بشأن إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان

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زادت الفجوة في وجهات نظر الدوائر السياسية بشأن إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان والتي تنقضي صلاحيتها بحلول منتصف ليل الغد السبت.وقال "لي هيه تشان" رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم إن اتفاقية تبادل المعلومات مع اليابان تعد أمرا ضروريا للدفاع عن أمن كوريا، لكنها ليست أمرا لا غنى عنه.وأكد "لي" أن اليابان، هي الجهة المسؤولة عن إنهاء الاتفاقية، مشيرا إلى أن إنهاءها لن يؤثر سلبا على علاقات التحالف مع الولايات المتحدة.ومن جانبه، قال "هوانغ كيو آن" رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي الذي يضرب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، في موقعه على الفيسبوك إن علاقات التحالف بين سيول وواشنطن تقف على حافة الهاوية نتيجة لإنهاء العمل باتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.أما رئيس حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير"سون هاك كيو" فدعا الحكومة الكورية إلى طرح مبادرة جديدة يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق مع اليابان بشأن تقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.