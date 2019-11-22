رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الأمريكي : الحلفاء لا يمكنهم الاقتتال

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قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "إليوت إنجل" إن كوريا الجنوبية واليابان تعتبران دولتين حليفتين للولايات المتحدة، ولا يمكنهما الاقتتال.وأضاف "إنجل" في تصريح أدلى به لتلفزيون "كي بي إس" الكوري أن الولايات المتحدة تجري حاليا حوارا بشأن اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان.ورفض "إنجل" توضيح هوية الأطراف التي تجري معها واشنطن الحوار، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن يحرز ذلك الحوار نتائج جيدة، مشيرا إلى أنه يدعم دائما التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها.وأكد أن الحلفاء لا يستطيعون قتال بعضهم البعض، نظرا لوجود أعداء مثل الصين وكوريا الشمالية، ملمحا بذلك إلى أن الاتفاقية العسكرية بين سيول وطوكيو تكتسي معنى خاصا في مواجهة بكين وبيونغ يانغ.واستقبل "إليوت إنجل" رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وفدا برلمانيا كوريا يتكون من زعماء التكتل البرلماني للأحزاب السياسية، بحضور السفير الكوري لدى الولايات المتحدة.