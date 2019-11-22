سيول تقرر التراجع عن إلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان

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قبل ست ساعات فقط من انتهاء سريان اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، أعلنت كوريا الجنوبية أنها لن تترك الاتفاقية ينتهي سريانها اليوم الجمعة في منتصف الليل. وقد كان المصير غير المؤكد للاتفاق مؤشِّرًا للتدهور في العلاقات بين سيول وطوكيو، لكن الخطوة الكورية الجنوبية وضعت حدًّا لذلك التدهور.وكان من المقرر أن ينتهي سريان الاتفاق اليوم الجمعة بحلول منتصف الليل، بعد قرار سيول السابق بعدم تجديده، ولكن في محاولة أخيرة اتفقت سيول وطوكيو على دفع تاريخ انتهاء الاتفاق، ووضعتا فترة سماح لإيجاد حل.وبعد أن توصل الرئيس "مون جيه إين" إلى قراره النهائي في اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الجمعة، عقد نائب مستشار الأمن القومي "كيم يو كون" مؤتمرًا صحفيًّا قبل ست ساعات فقط من انتهاء الاتفاق.وقال "كيم" إن الحكومتين قررتا الإعلان في وقت واحد عن القرار الذي يهدف إلى حل القضايا العالقة الثنائية، وأضاف أن حكومة سيول سوف تلغي إخطارها الذي أرسلته إلى اليابان في 23 أغسطس 2019، الذي يفيد رغبتها في إنهاء الاتفاق. وقال إن الحكومة اليابانية أعربت عن موافقتها على ذلك.كما أعلن أن كوريا الجنوبية سوف توقف عملية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات التي فرضتها اليابان على صادراتها إلى كوريا الجنوبية من ثلاثة عناصر.ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤول في الحكومة اليابانية قوله إنه لا يوجد أي تغيير في قرار طوكيو بحذف سيول من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين المفضلين، أو للقيود التي فرضتها على العناصر عالية التقنية المشار إليها.لكن المسؤول أخبر وكالة الأنباء اليابانية أن طوكيو مستعدة للتحدث مع سيول حول الأمور ذات الصلة.وقد تم توقيع اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية في نوفمبر عام 2016، وكانت بمثابة المنصة للتعاون الأمني الثلاثي بقيادة الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان.ومن المتوقع الآن أن تناقش وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" سبل تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو، عند اجتماعها مع نظيرها الياباني "توشيميتسو موتيغي" خلال عطلة نهاية الأسبوع، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا.