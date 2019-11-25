آبيه يقول إن اليابان لم تقدم تنازلات لكوريا الجنوبية

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قالت تقارير صحفية إن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" قال إن اليابان لم تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بقرار كوريا الجنوبية تأجيل إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين.ووفقًا لصحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية أمس الأحد، أدلى "آبيه" بهذه التصريحات لبعض الناس من حوله يوم الجمعة الماضي، مباشرةً بعد أن أعلنت حكومة سيول قرارها بتأجيل انتهاء صلاحية اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بشكل مؤقت.وأضاف "آبيه" أن كوريا الجنوبية اتخذت هذا القرار بسبب الضغوط القوية من جانب الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن واشنطن طالبت سيول بشدة بأن تحافظ على الاتفاقية قائمة، مع دعم طوكيو أيضًا للجهود الأمريكية، وأن الولايات المتحدة طلبت أيضًا من اليابان اتخاذ إجراءات لتفادي إنهاء الاتفاقية.ونقل التقرير عن مسؤول في مكتب "آبيه" قوله إن جهود اليابان من وراء الكواليس للإبقاء على الاتفاقية قد أدت إلى إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لقرار يشدد على أهمية هذه الاتفاقية يوم الخميس الماضي.