الولايات المتحدة واليابان تتعهدان بمواصلة التعاون الثلاثي مع كوريا

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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أول من أمس السبت بأن نائب وزير الخارجية "جون سوليفان" ووزير الخارجية الياباني "توشي ميتسو موتيجي"، قد شددا على مواصلة العمل عن كثب لتعزيز التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن نائب وزير الخارجية "سوليفان" قد التقى بوزير الخارجية الياباني يوم السبت على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة "ناغويا" اليابانية. وأوضح البيان أن الجانبين تعهدا بمواصلة العمل عن كثب عبر أجندة واسعة من القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، والتنسيق الوثيق لضمان إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل نهائي وقابل للتحقق بالكامل.وقد ناقش نائب الوزير "سوليفان" مع الوزير الياباني القيم المشتركة للتحالف الأمريكي الياباني وفوائد مشاركتهما الاقتصادية، وأكد من جديد على أهمية الحفاظ على قوة العلاقات بين البلدين.وجاء هذا الاجتماع والبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن تعليق قرارها بإنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، يوم الجمعة.