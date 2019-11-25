كوريا وبروناي تتفقان على تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات

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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" محادثات قمة أمس الأحد مع سلطان بروناي "حسن البلقية"، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات متنوعة، بما في ذلك صناعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ووفقًا لما ذكره المكتب الرئاسي الكوري، أجرى الرئيس "مون" والسلطان "حسن البلقية" مناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا شملت التعاون الأساسي بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول الظروف الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، والمشاركة على الساحة العالمية.وعلى وجه الخصوص، اتفق الجانبان على استكشاف مشروعات تعاون محددة حتى تتمكن الشركات الكورية الجنوبية التي لديها تقنيات وخبرات متقدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المشاركة في مشروعات مدينة بروناي الذكية.كما وقعت حكومتا البلدين أيضا مذكرات تفاهم حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحكومة الإلكترونية، والمدن الذكية.ويذكر أن سلطان بروناي يقوم حاليا بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية كما سيحضر القمة التذكارية بين كوريا ورابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، والمقرر افتتاحها في مدينة "بوسان" الساحلية الكورية اليوم الاثنين.