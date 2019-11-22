انطلاق القمة التذكارية بين كوريا وآسيان في مدينة بوسان

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تبدأ اليوم الاثنين القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، في مدينة "بوسان" الساحلية الكورية. وسوف تشهد القمة التذكارية بين كوريا وآسيان مشاركة جميع قادة الدول العشر الأعضاء في آسيان، حيث يحتفل الجانبان بمرور 30 عامًا على إقامة "علاقات الحوار الرسمي" بينهما. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اجتماعات قمة ثنائية على هامش القمة الخاصة مع كل من رئيس وزراء تايلاند "بريوت تشان أوشا"، ورئيس إندونيسيا "جوكو ويدودو"، ورئيس الفلبين "رودريغو دوترتي". وقال المكتب الرئاسي في سيول إن "مون" سيناقش مع أولئك القادة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والمساعدات الإنمائية والدفاع. ومن المقرر أيضا أن يحضر "مون" عددا من المناسبات الخاصة اليوم، بما في ذلك قمة الرؤساء التنفيذيين وقمة الابتكار الثقافي بين كوريا الجنوبية وآسيان. وفي قمة الرؤساء التنفيذيين، سيلتقي حوالي خمسمائة من قادة الأعمال في كوريا الجنوبية وآسيان لمناقشة دور التكتل الإقليمي في بيئة التجارة العالمية المتغيرة، وسبل تعزيز التعاون الصناعي لتحقيق نمو ابتكاري، وتشكيل مشاركات جديدة من أجل الرخاء المشترك. ومن ناحية أخرى، سيحضر قمة الابتكار الثقافي حوالي 600 شخصية ثقافية من كوريا الجنوبية وآسيان. وفي وقت لاحق من المساء، سيستضيف الرئيس "مون" مأدبة عشاء للمشاركين في القمة.