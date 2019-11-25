كيم سيه يونغ تفوز ببطولة إل بي جي إيه للمرة العاشرة

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فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "كيم سيه يونغ" ببطولة لاعبات الغولف المحترفات "إل بي جي إيه" للمرة العاشرة، وحصلت على أكبر جائزة مالية في تاريخ رياضة الغولف للسيدات.وقد حققت "كيم"، التي فازت تسع مرات من قبل بمسابقة "إل بي جي إيه"، و"روكي" لعام 2015، ضربتين تحت المعدل 70 في الجولة الأخيرة من البطولة النهائية لهذا الموسم في نادي "تيبورون" للغولف في "نابولي" بولاية "فلوريدا" الأمريكية، أمس الأحد.وبلغ إجمالي نقاط "كيم" 18 ضربة تحت المعدل 270، لتفوز على منافستها البريطانية "تشارلي هال"، وتفوز بجائزة مالية قدرها 1,5 مليون دولار، وهو الفوز الرابع لها في هذا الموسم.وبذلك أصبحت "كيم" رابع لاعبة كورية تحقق عشرة انتصارات في بطولة "إل بي جي إيه"، بعد كل من "بارك سيه ري"، و"بارك إين بي"، و"شين جي ييه".