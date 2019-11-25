واشنطن وسيول تؤكدان أهمية التعاون الثلاثي مع طوكيو

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" ونائب وزير الخارجية الأمريكي "جون سوليفان" قد أكدا من جديد على أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في المجالين الأمني والاقتصادي.وقالت المتحدثة باسم الوزارة "مورغان أورتاغوس" في بيان أصدرته أمس الأحد إن المسؤوليْن اتفقا على ذلك عندما التقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة "ناغويا" اليابانية أول من أمس السبت.وذكر البيان أيضًا أن الجانبيْن تعهدا بالمحافظة على التنسيق الوثيق لضمان إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل.وأشار البيان أيضا إلى أن "كانغ" و"سوليفان" أشادا بالقوة الدائمة للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وأكدا مجددا على التزامهما بالتعاون في منطقة المحيط الهادئ الهندية.