رئيس البرلمان يناقش مع زعماء التكتلات مشروعات قوانين الإصلاح السريعة

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من المنتظر أن يجتمع رئيس البرلمان الكوري "مون هيه سانغ" مع زعماء التكتلات البرلمانية للأحزاب الثلاثة الرئيسية، اليوم الاثنين، لمناقشة سبل معالجة مشروعات القوانين على المسار السريع، بشأن الإصلاحات الانتخابية والقضائية.وسوف يحضر الاجتماع زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "لي إين يونغ" وزعيمة التكتل البرلماني لأكبر حزب معارض، حزب "كوريا الحرة"، "نا كيونغ وان"، وزعيم التكتل البرلماني لحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض "أوه شين هوان".ومن المتوقع أن يدعو رئيس البرلمان الأحزاب المتنافسة إلى التعاون من أجل إقرار مشروعات قوانين الإصلاح على المسار السريع.ومن بين الموضوعات المطروحة للنقاش في الاجتماع أيضا الميزانية الوطنية للعام القادم، حيث إن الموعد النهائي للتداول البرلماني حول ميزانية الحكومة المقترحة لعام 2020 هو يوم الاثنين القادم.وسوف تجري أيضا خلال الاجتماع مناقشة نتائج مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ونتائج الزيارة التي قام بها زعماء التكتلات البرلمانية الثلاثة للولايات المتحدة مؤخرا.