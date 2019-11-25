عمال اتحاد السكك الحديدية ينهون إضرابهم العام

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عاد عمال السكك الحديدية النقابيون إلى العمل اليوم الاثنين، بعدما أنهوا إضراباً عاماً استمر خمسة أيام، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق مع الإدارة.وقد توصل اتحاد عمال السكك الحديدية الكوري وشركة السكك الحديدية الكورية إلى اتفاق صباح اليوم، وذلك بعد استئناف المفاوضات بين الجانبين مساء أول من أمس السبت.واتفق الجانبان على رفع رواتب عمال السكك الحديدية بنسبة 1,8%، وتشكيل هيئة استشارية لمناقشة مسألة زيادة عدد الأفراد، وتقديم اقتراح مشترك للحكومة بأن يتم دمج خدمتيْ السكك الحديدية عالية السرعة في كوريا الجنوبية، وهما "كيه تي إكس" و"إس آر تي" في عملية تشغيلية واحدة.وعلى الرغم من انتهاء الإضراب، ستستغرق إعادة التشغيل إلى طبيعتها بالكامل يوما أو يومين.