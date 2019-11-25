سيول تستنكر وصف طوكيو لمحادثات اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية

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انتقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية العديد من التقارير الإعلامية اليابانية بخصوص قرار كوريا الجنوبية تأجيل إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو. وقال المكتب الرئاسي الكوري إن ما ورد في تقارير وسائل الإعلام اليابانية حول هذه القضية بعيدٌ كل البعد عن الحقيقة. وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد نقلت عن مسؤولين كبار في الحكومة اليابانية قولهم أمس الأحد إن كوريا الجنوبية قررت تأجيل إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بسبب الضغوط القوية التي تعرضت لها من جانب الولايات المتحدة. وقد أعلن المكتب الرئاسي الكوري رفضه التام لما جاء في هذه التقارير، وأدان المكتب الرئاسي الكوري على وجه الخصوص تقريرًا نقل عن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" قوله، يوم الجمعة الماضي، إن الحكومة اليابانية لم تقدم أي تنازلات من أجل تجنب انتهاء صلاحية الاتفاقية. وقال المكتب الرئاسي الكوري إنه إذا كان "آبيه" قد أدلى فعلا بهذه التصريحات، فسيكون ذلك مخيباً للآمال للغاية، وسوف يتعين على سيول أن تسأل عما إذا كان بإمكان رئيس الوزراء الياباني الإدلاء بمثل هذه التعليقات "بضمير قائد". كما أنكر المكتب الرئاسي بشدة أن سيول تعرضت لضغوط أمريكية في هذا الصدد، وقال إن وزارة التجارة اليابانية شوّهت الحقيقة عندما ادعت أن المفاوضات حول تأجيل انتهاء صلاحية اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية قد بدأت بعد أن قررت كوريا الجنوبية وقف عملية تسوية المنازعات بينها وبين اليابان داخل منظمة التجارة العالمية، بشأن ضوابط التصدير اليابانية على ثلاث مواد رئيسية ذات تقنية عالية. ووفقًا لما ذكره المكتب الرئاسي الكوري، فإن اليابان هي التي سعت لعقد مفاوضات حول اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بعد أن قررت سيول في شهر أغسطس الماضي إنهاء تلك الاتفاقية. وأعرب المكتب الرئاسي الكوري عن أسفه العميق لهذا الإعلان من جانب وزارة التجارة اليابانية. من جانبها قالت الحكومة اليابانية إنها قدمت اعتذارا للحكومة الكورية الجنوبية من خلال القنوات الدبلوماسية بشأن وصف وزارة التجارة اليابانية للأحداث الأخيرة. وشدد المكتب الرئاسي الكوري على أن القرارات المتعلقة باتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان وعملية تسوية المنازعات داخل منظمة التجارة العالمية كلها تخضع للظروف، وأن اتجاه المفاوضات المستقبلية سيعتمد على موقف اليابان في هذا الشأن.