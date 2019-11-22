سيول وطوكيو تتفقان على التنسيق لعقد قمة بين قادتهما الشهر القادم

Photo : YONHAP News

قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إنها اتفقت مع الجانب الياباني على إجراء تنسيق لعقد قمة بين قادتهما على هامش القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان التي ستعقد في مدينة تشونغ دو بالصين الشهر القادم.جاء تصريح الوزيرة "كانغ" في ردها على سؤال حول ما إذا كان قد تم بحث إمكانية عقد القمة الكورية اليابانية في اجتماعها مع نظيرها الياباني "دوسيميس موتيغي" يوم السبت الماضي في ناغويا.وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها قمة بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" منذ عام وثلاثة أشهر في حال تحقيقها، حيث من المتوقع أن يتم فيها تناول القضايا المتعلقة بتقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.