إنشاء هيئة استشارية خاصة بالمدن الذكية بين كوريا والآسيان

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عقد اليوم الاثنين في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالمدن الذكية بين كوريا والآسيان على هامش القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".واتفق المشاركون، بمن فيهم وزيرة الأراضي الكورية "كيم هيون مي" والوزراء ونواب الوزراء ذوي الصلة بالمدن الذكية وأمين عام رابطة الآسيان على تقاسم الخبرات وتعزيز التعاون في حل المشاكل الحضرية.والجدير بالذكر أن الحكومة الكورية تبذل جهودا للتقدم إلى أسواق الدول الأعضاء في رابطة الآسيان للمدن الذكية، فيما تعرب تلك الدول عن أملها في التعاون مع كوريا التي اكتسبت خبرات طويلة في تطوير المدن الذكية وتقنية المعلومات والاتصالات.وستقوم حكومة سيول بتشغيل شبكة كورية مفتوحة للمدن الذكية معروفة باسم "كي - سكون" في العام القادم، ليتم من خلالها تنفيذ مشروعات لبناء مدن ذكية نموذجية في دول الآسيان وأمريكا الجنوبية والوسطى والشرق الأوسط.كما ستقوم بإنشاء صندوق نقدي خاص بالوحدات الصناعية والإنشاءات والمدن الذكية تبلغ قيمته 1.5 تريليون وون، ليتم تخصيص حوالي 300 مليون وون منها في مشروعات بناء المدن الذكية في دول الآسيان.وسيتم أيضا بناء مراكز تعاون دولية في أربع من دول الآسيان، لتطوير وتنفيذ مشروعات المدن الذكية فيها.وخلال اجتماع اليوم، تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتطوير المدن الذكية بين المؤسسة الكورية للأراضي والإسكان وحكومة ولاية "سابا" الماليزية.