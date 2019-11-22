قمة تجارية بين كوريا والآسيان في بوسان

Photo : YONHAP News

عقدت قمة تجارية بين كوريا والدول الأعضاء في رابطة الآسيان اليوم الاثنين في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، بحضور حوالي 700 من رؤساء الشركات الكورية والآسيوية.وتعد هذه القمة الأولى من نوعها منذ عقد القمة السابقة في مدينة بوسان أيضا عام 2014.وجاء عقد القمة بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة والصناعة الكورية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية احتفاء بالذكرى الثلاثين لتأسيس علاقات حوار بين كوريا والآسيان، وبحضور الرئيس الكوري "مون جيه إين" وقادة ست دول أعضاء في رابطة الآسيان.وفي كلمة ألقاها في القمة، أكد الرئيس الكوري "مون" على أهمية الازدهار المشترك والنمو الابتكاري، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ستشارك مع الآسيان في الجهود الرامية إلى إنشاء نظام دولي جديد.ومن جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية "بارك يونغ مان" إن القمة الخاصة بين كوريا والآسيان والقمة بين كوريا ودول نهر الميكونغ، ستكونان فرصة لتنمية علاقات التعاون بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان.كما أكد على أهمية التعاون مع دول الآسيان التي تتمتع بإمكانات سوقية غنية لتمكين الاقتصاد الكوري من قوة دفع جديدة للنمو.