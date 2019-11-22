سيول تصف أمر كيم جونغ أون بتجربة إطلاق ذخائر المدفعيات بأنه انتهاك للاتفاق العسكري

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن الزعيم "كيم جونغ أون" تفقد وحدة عسكرية في الجبهة الأمامية الغربية بجزيرة "تشانغ رين".وقالت الوكالة إن الزعيم "كيم" قد أمر خلال جولته التفقدية للوحدة بتجربة إطلاق ذخائر لمدفعيتين نحو الهدف الذي حدده.في المقابل، وصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمر الزعيم "كيم" بإطلاق ذخائر المدفعيات بأنه انتهاك للاتفاق العسكري الذي تم التوصل إليه بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر من العام الماضي.وأعربت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "تشيه هيون سو" عن أسف الوزارة لإطلاق ذخائر المدفعيات داخل المنطقة العازلة في البحر الغربي، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق تلك تنتهك الاتفاق العسكري بين الكوريتين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصف فيها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تحركات كوريا الشمالية العسكرية بأنها انتهاك للاتفاق العسكري.ودعت المتحدثة بيونغ يانع إلى التوقف الفوري عن جميع التحركات العسكرية التي قد تتسبب في زيادة التوتر العسكري بين الكوريتين، وعدم تكرار تلك التحركات.والجدير بالذكر أن جزيرة "تشانغ رين" تقع داخل المنطقة البحرية العازلة في جنوب مقاطعة "هوانغ هيه" غرب كوريا الشمالية.