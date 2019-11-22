قمة كورية تايلاندية على هامش القمة الخاصة بين كوريا والآسيان

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين محادثات قمة مع رئيس الوزراء التايلاندي "برايوت تشان أوتشا"، وتبادل معه الآراء حول سبل تنمية التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمارات والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا.وأكد الرئيس "مون" أن تايلاند تعد أهم شركاء التعاون للسياسات التي تنتهجها الحكومة الكورية لتعزيز العلاقات مع الدول الجنوبية، معربا عن أمله في توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية وإدارة المياه والعلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية، بالإضافة إلى تبادل زيارات الشخصيات.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء التايلاندي "برايوت" إن الحكومة التايلاندية تؤيد سياسات كوريا لتعزيز العلاقات مع الدول الجنوبية، معربا عن أمله في تنمية علاقات التعاون المشترك في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والتي من بينها الجيل الجديد من السيارات والأدوات الإلكترونية الذكية.وأضاف أن القمة الخاصة بين كوريا والآسيان في بوسان ستكون نقطة تحول رئيسي في تحديد المسيرة المستقبلية لكوريا الجنوبية ورابطة الآسيان، قائلا إن الحكومة التايلاندية ستعلب دورا في تنفيذ السياسات الكورية لتعزيز العلاقات مع الدول الجنوبية.