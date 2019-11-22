كوريا وكمبوديا تجريان دراسة مشتركة لتوقيع اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة

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قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين إن وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" ونظيرها الكمبودي "بان سوراساك" قد أعلنا يوم السبت الماضي عن الانطلاق في إجراء دراسة مشتركة حول إمكانية توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، وذلك على هامش القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية والآسيان.والجدير بالذكر أن كمبوديا قد عرضت اقتراحا لتحرير التجارة مع كوريا خلال محادثات القمة الكورية الكمبودية التي عقدت في شهر مارس الماضي.وأضافت الوزارة أن انطلاق إجراء هذه الدراسة سيحفز الحكومة الكورية على تنفيذ السياسات الهادفة لتعزيز العلاقات مع الدول الجنوبية، وذلك بعد أن وقعت كوريا الجنوبية اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندويسيا في شهر أكتوبر الماضي، واتفاقية إقليمية مماثلة بين كوريا والآسيان أوائل شهر نوفمبر الجاري.ويشار إلى أن كمبوديا تسجل منذ عام 2011 معدل نمو اقتصادي سنوي بلغ 7% ، فيما وصلت حصة السكان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما نسبة 72%.