النيابة العامة تستدعي مديرين تنفيذيين في سام سونغ

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تحقق النيابة العامة حاليا فيما إذا كان هناك أي عدم شرعية في عملية الدمج التي حدثت في عام 2015 بين شركة "سام سونغ سي آند تي" وشركة "تشيه إيل إنداستريز".وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية أمس الاثنين إنه استدعى عددا من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين في مجموعة "سام سونغ" وشركة "سام سونغ سي آند تي" لاستجوابهم حول الشكوك المحيطة بعملية الاندماج.وتعتبر هذه التحقيقات جزءا من التحقيقات المستمرة في فضيحة المحاسبة في شركة "سام سونغ بايو لوجيكس" وشركتها الفرعية التابعة لها "سام سونغ بايوبيس".ويشك المحققون في احتمال ارتكاب عملية احتيال لتسهيل عملية الدمج بين الشركتين التابعتين، الأمر الذي ساعد في نهاية المطاف وريث سام سونغ "لي جيه يونغ" على إصلاح هيكل حوكمة المجموعة.