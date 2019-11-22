سيول ومانيلا تتفقان على استكمال اتفاقية التجارة الحرة بحلول عام 2020

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مباحثات أمس الاثنين مع نظيره الفلبيني "رودريغو دوتيرت" على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، وكوريا الجنوبية، التي انطلقت في مدينة "بوسان" في جنوب كوريا.وتناولت المباحثات بين الرئيسين حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية المتزايدة التي نشأت جزئيا عن زيادة سياسات الحمائية التجارية، كما ناقشا سبل إيجاد محركات نمو جديدة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وسلط الجانبان الضوء على اتفاق سيول ومانيلا بشأن الانتهاء من المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة في قطاعات تجارة السلع الأساسية بحلول النصف الأول من العام القادم، واتفقا على العمل معا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية في غضون العام القادم.ووفقًا لتصريحات أدلى بها مصدر مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري، تبادل الرئيسان الكوري والفلبيني أيضًا الآراء حول سبل تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية.