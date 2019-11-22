الاقتصادية كوريا الجنوبية والفلبين تحرزان تقدما في محادثات التجارة الحرة

حققت كوريا الجنوبية والفلبين تقدماً ملموساً في محادثات التجارة الحرة المتعلقة بتجارة السلع، حيث وقع وزير التجارة الكوري "يو ميونغ هي" ونظيره الفلبيني "رامون لوبيز" بيانًا مشتركًا أمس الاثنين في مدينة "بوسان" الساحلية الكورية الجنوبية، في إشارة إلى أن الجانبين قد أحرزا تقدماً ملموسًا نحو إبرام اتفاقية للتجارة الحرة.

ويذكر أنه منذ الإعلان عن بدء محادثات التجارة الحرة بين البلدين في يونيو الماضي، تم عقد أربع جولات رسمية من المفاوضات.

وأكد البيان المشترك على التزام الجانبين بمواصلة دفع المفاوضات بهدف إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بحلول النصف الأول من العام القادم.

وقال مصدر مسؤول كوري جنوبي إن الجانبين أكدا أيضًا على عزمهما توسيع التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بمناسبة حلول الذكرى السبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

