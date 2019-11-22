الرئيس مون يشيد بالمشاركة بين كوريا الجنوبية وآسيان

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أقام الرئيس الكوري "مون جيه إين" مأدبة ترحيب أمس الاثنين لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، المشاركين في القمة الخاصة بين كوريا واتحاد "آسيان"، التي بدأت أمس وتختتم اليوم، في مدينة "بوسان" الكورية.وحضر المأدبة التي استضافتها الرئيس "مون" والسيدة الأولى "كيم جونغ سوك"، قادة الدول العشر الأعضاء في اتحاد "آسيان"، وحوالي 300 ضيف من الشخصيات الكورية والدولية.وفي كلمة ألقاها في هذا الحدث، أشاد "مون" بمرور ثلاثين عاما من التعاون والمشاركة بين كوريا الجنوبية و"آسيان"، واقترح نخبًا لصداقتهما وتنميتهما.وقال المكتب الرئاسي إن "مون" بذل جهودًا كبيرة من أجل ضمان احتواء المأدبة على مزيج من التقنيات التقليدية والحديثة، للدلالة على مفهوم "الوحدة في التنوع".وقد بدأت القمة التذكارية بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في "آسيان" لعام 2019 في وقت مبكر من يوم أمس، للاحتفال بالذكرى الثلاثين على إقامة علاقات الحوار بين الجانبين.