عودة تشغيل السكك الحديدية إلى معدلاتها الطبيعية بعد انتهاء الإضراب

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عادت عمليات تشغيل السكك الحديدية في كوريا الجنوبية إلى معدلاتها الطبيعية بالكامل اليوم الثلاثاء بعد أن أنهى عمال السكك الحديدية النقابيون إضرابا استمر خمسة أيام.وقد تم توجيه أوامر للعمال في اليوم السابق للعودة إلى العمل بدءا من الساعة 9 صباحًا بعد التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن الأجور وظروف العمل.وقالت هيئة السكك الحديدية الكورية إن الموظفين عادوا إلى أعمالهم في وقت أبكر مما كان متوقعًا، مما أتاح التطبيع السريع لعمليات تشغيل القطارات من أول رحلة قطار أنفاق في الساعة الـ5 صباحًا.وكانت نقابة عمال السكك الحديدية وإدارتها قد توصلتا إلى اتفاق صباح أمس الاثنين عقب محادثات ماراثونية بدأت يوم السبت.ومن أجل إنهاء الإضراب الذي كان قد بدأ يوم الأربعاء الماضي، اتفق الجانبان على زيادة الأجور بنسبة 1,8%، لكن تبقت القضايا الرئيسية الأخرى دون حل، حيث تقرر مناقشة مثل هذه الأمور مع الحكومة في وقت لاحق.