كوريا وآسيان يعتمدان بيان الرؤية المشتركة بعد انعقاد القمة الخاصة

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تبنت كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان" بيانًا مشتركًا صباح اليوم الثلاثاء، يرسم رؤية للمشاركات المستقبلية بين الجانبين، وسوف يتم إصداره في ختام القمة الخاصة بينهما التي عقدت على مدار يومين في مدينة "بوسان"، حيث تُعقد اليوم أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة التذكارية بين كوريا الجنوبية و"آسيان" في قسمين رئيسيين، وبعدها سيصدر الرئيس الكوري "مون جيه إين" وزعماء الدول العشر الأعضاء في "آسيان" بيانًا حول نتائج مناقشاتهم.وتتوقع الحكومة الكورية أن تؤدي هذه القمة الخاصة إلى رفع العلاقات التعاونية بين كوريا الجنوبية ودول رابطة جنوب شرق آسيا إلى مستوى أعلى بشكل ملحوظ، كما ستعمل على تعزيز سياسة "الجنوب الجديدة" التي تنفذها حكومة الرئيس "مون".وفي الوقت نفسه، سيعقد الرئيس "مون" محادثات فردية مع مستشارة حكومة ميانمار "أونغ سان سو كيي" ورئيس وزراء لاوس "ثونجلون سيسوليث"، بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وبعد ذلك، سيستضيف "مون" مأدبة عشاء رسمية ترحيبية في افتتاح قمة كوريا الجنوبية ودول نهر "ميكونغ"، التي ستعقد غدا الأربعاء، ويشارك فيها قادة كل من كمبوديا ولاوس وميانمار وتايلاند وفيتنام، وهي الدول الخمس المطلة على نهر "ميكونغ".