لا تقدم في عمليات البحث عن المفقودين في حادثيْن بحريين بالقرب من جيجو

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لم تعثر سلطات البحث والإنقاذ الكورية على أيٍّ من الأشخاص المفقودين في حادثين بحريين وقعا في وقت سابق، بعد إجراء عمليات بحث خلال الليل في المياه الواقعة قبالة جزيرة "جيجو".ووفقا لتصريحات أدلت بها مصادر في قوات حرس السواحل في "جيجو"، تم حشد سبع سفن تابعة للقوات البحرية وقوات حرس السواحل يوم أمس الاثنين للعثور على شخص مفقود كان على متن قارب صيد انقلب في وقت مبكر من صباح الأمس بالقرب من جزيرة "مارا"، وهي قطعة صغيرة من الأرض على بعد حوالي ثمانية كيلومترات جنوب غرب جزيرة "جيجو".وقد تم انتشال 13 من ركاب السفينة البالغ عددهم 14 راكبا في موقع الحادث، وتم الإعلان عن وفاة ثلاثة منهم في مستشفى محلي. وواصل فريق البحث عملياته طوال الليل حتى صباح اليوم الثلاثاء للعثور على الراكب الوحيد المفقود لكنه لم ينجح.وفي الوقت نفسه، استمرت عمليات البحث عن أحد عشر شخصا مفقودا كانوا على متن قارب صيد اشتعلت فيه النيران وانقلب بالقرب من جزيرة "جيجو" قبل أسبوع.