كوريا تتلقى اعتذارًا يابانيا عن الجدل حول مفاوضات اتفاقية المعلومات العسكرية

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قدمت الحكومة اليابانية اعتذارًا لكوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي بسبب التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عن وزارة التجارة اليابانية فيما يتعلق بقرار سيول عدم الانسحاب من اتفاق تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين، في وقت سابق ذلك اليوم.وقد تسببت تلك التصريحات في دخول البلدين الجارين في نزاع حول كيفية اتخاذ هذا القرار في أعقاب تقارير إعلامية متباينة وتصريحات حكومية من جانب كل من سيول وطوكيو على التوالي. وقال مصدر دبلوماسي في سيول إن وزارة الخارجية الكورية استدعت مسؤولًا كبيرًا في السفارة اليابانية لدى سيول مساء يوم الجمعة للاحتجاج على التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة اليابانية بشأن قرار سيول الخاص بعدم الانسحاب من الاتفاقية. وقد نقل الدبلوماسي الياباني اعتذار حكومة بلاده عن تلك التصريحات. كما قال رئيس مكتب الأمن القومي الكوري "جونغ أوي يونغ" في تصريحات أدلى بها أول من أمس الأحد إن كوريا الجنوبية قدمت شكوى رسمية إلى اليابان بشأن تلك التصريحات "المشوهة" وتلقت اعتذارًا رسميًا من الحكومة اليابانية.ومع ذلك، نفى كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" أمس في مؤتمر صحفي أن اليابان قدمت اعتذارًا لكوريا.